40 morreram nas estradas de SP no feriado As rodovias paulistas registraram mais mortes no feriado de 9 de Julho deste ano, em relação ao feriado anterior, de Corpus Christi, em 30 de maio. Foram 40 acidentes fatais, ante 38 no período anterior. Apesar disso, o número total de acidentes nas rodovias caiu: foram 1.056 ocorrências, ante 1.062 em maio.