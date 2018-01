40 anos de magistratura

PERFIL

Há 40 anos na magistratura, começou carreira em São Luís do Paraitinga. Em 1965, formou-se em Direito pela USP e é mestre em Direito Civil e Processual pela PUC-SP. Foi promovido a desembargador em 1988, pelo critério de antiguidade, tomando posse em dezembro do mesmo ano. Natural de Sorocaba, tem 67 anos. Já presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis). Em dezembro de 2009, foi eleito presidente do TJ com 217 votos de 335 votantes. Sob seu comando estão 45 mil servidores, 2.296 magistrados, um orçamento estimado de R$ 4,5 bilhões, uma fila de 19 milhões de processos no primeiro grau e meio milhão no segundo grau.