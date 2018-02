4 séculos de história do País na internet Um conjunto de 30 mil páginas de documentos manuscritos que cobrem quatro séculos da história pernambucana foi digitalizado por técnicos da Fundação Biblioteca Nacional e ficarão disponíveis na internet para a consulta de pesquisadores e interessados na história do País. O trabalho, que incluiu identificação, higienização, microfilmagem e digitalização, foi financiado pela Academia Brasileira de Letras (ABL). Os primeiros manuscritos são do período em que Pernambuco era uma capitania hereditária, doada a Duarte Coelho - o documento de doação, de 1534, e prestações de conta enviadas pelo donatário a d. João III estão entre os materiais.