4 são presos por roubar hotel em Santa Teresa A Polícia Civil do Rio apresentou ontem três homens e um adolescente acusados de participar do assalto ao Hotel Santa Teresa, no centro do Rio. O quinto suspeito já foi identificado e está sendo procurado. Segundo a polícia, o líder do grupo é Vagner Fonseca Oliveira, de 21 anos, ex-funcionário do hotel. Também foram presos Luciano dos Santos, de 26 anos, e Iure Fernando dos Santos, de 22.