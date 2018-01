4 PMs ficam feridos em ataque a caixa eletrônico em Fernandópolis

SOROCABA - Quatro policiais militares ficaram feridos durante o ataque de uma quadrilha com explosivos a caixas eletrônicos de um shopping, na madrugada desta sexta-feira, 11, em Fernandópolis, no interior de São Paulo. Dois policiais foram feridos por tiros, outros dois em um acidente com a viatura durante perseguição aos criminosos. Os bandidos conseguiram fugir com o dinheiro de um dos caixas.

De acordo com a Polícia Civil, homens armados com pistolas e fuzis invadiram o Shopping Center Fernandópolis por volta das 2 horas e se dirigiram ao equipamento da Caixa Econômica Federal, na praça de alimentação. Os bandidos explodiram o caixa e, quando se preparavam para explodir um equipamento 24 horas, instalado no lado externo, perceberam a chegada de uma viatura da PM.

Durante o tiroteio, os policiais foram surpreendidos por parte do bando que monitorava o lado externo do shopping e ficaram no meio dos tiros.

Um policial foi baleado no pescoço e levado para a Santa Casa local. Outro policial que estava na viatura foi atingido por estilhaços de bala na perna e também foi socorrido.

Durante a perseguição, houve nova troca de tiros e uma viatura da PM despencou de um barranco. Os dois policiais ficaram feridos e também foram levados. A polícia informou que o estado de saúde dos é estável. A PM montou um cerco na região mas, até as 10 horas, nenhum suspeito tinha sido preso. O valor levado do caixa não foi informado.