4 PMs estão envolvidos em 36 mortes suspeitas Os quatro PMs que participaram da operação em que desapareceu o menino Juan Moraes estão envolvidos em 36 autos de resistência - morte de suspeito em confronto com a polícia. Os casos aconteceram ao longo de 11 anos e todos foram registrados na Baixada Fluminense. As informações são do jornal Extra.