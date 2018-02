4 perguntas para... Simão Saura Neto, superintendente de serviços veiculares da SPTrans

A cada semestre, temos de verificar no mínimo 15% da frota. Hoje, estamos conseguindo fazer, em média, 30%.

2. O que isso representa?

São, no mínimo, 50 veículos por dia, convocados de forma aleatória. Além disso, tem os que são convocados por serem alvo de reclamações (dos passageiros, feita pelo telefone 156) e por fiscalização de campo.

3. O que leva os veículos a emitir níveis de ruído mais altos do que o permitido?

Vários fatores. Pode ser o motor desregulado, o cano de escapamento furado, o silencioso do veículo desacoplado.

4. Por que os motores na frente são mais barulhentos dentro do ônibus?

Nos ônibus com motor na frente, ele fica alojado na parte interna do veículo. No caso do motor traseiro, ele está praticamente fora do veículo.