4 moradores de rua morrem no ABC Criminosos atiraram em quatro moradores de rua no Bairro Tamarutaca, em Santo André. Testemunhas disseram que três homens desceram do carro e atiraram nas vítimas, que seriam usuárias de crack. Na mesma cidade, dois homens foram baleados (um deles morreu) em um suposto ponto de drogas. / A.R.