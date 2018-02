4 flagrantes de drogas são feitos por hora No primeiro semestre em São Paulo, a Polícia Militar realizou quatro flagrantes de tráfico de drogas por hora. Foram 18.027 casos, 22% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. As prisões de uma maneira geral também alcançaram números recordes. Considerando as prisões e os flagrantes de atos infracionais (envolvendo menores de idade), 360 pessoas foram detidas por dia. "A média anual é de 120 mil prisões. Isso significa que a tendência é fechar o ano com um dos mais altos índices da história", afirma o comandante geral da PM, coronel Álvaro Batista Camilo.