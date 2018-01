4º dia tem Raquel pela Animale e Shirley por Adriana Degreas

Quem estava ontem no Parque do Ibirapuera à toa teve uma boa surpresa. Conseguiu ver a top internacional Raquel Zimmermann perambulando ao lado do prédio da Bienal de pernas de fora e sandálias, apesar do frio. Isso porquê a grife Animale resolveu abrir as portas da sala de desfile para que as modelos, entre elas Raquel, fizessem uma entrada triunfal, do jardim do parque para a Bienal.

A plateia reclamou do frio. E as modelos pareciam estar congelando com os vestidos e macacões micros que a grife apresentou. Simpática, Raquel, de 27 anos, deu entrevistas, e apoiou a campanha de vacinação da poliomielite. "Quero fazer mais pelas crianças", disse. Mas ela não causou tanto tumulto como Shirley Mallmann, de 33 anos, que veio especialmente para apresentar a coleção de estreia da estilista Adriana Degreas.

A ex-top gaúcha, que está há 12 anos radicada em Nova York, e há seis afastada da passarela, foi uma das primeiras modelos brasileiras a ganhar o mercado internacional. Jornalistas e fotógrafos brigavam para conseguir a atenção dela. Shirley estava nervosa e ansiosa. "Pisar aqui na Bienal de novo é muito emocionante. Passar por esses corredores e ser reconhecida pelo público e pelos amigos antigos dos bastidores é muito emocionante."

"A moda brasileira está muito mais profissional do que no tempo que desfilei", disse Shirley. "Antes diziam que a carreira acabava aos 30 anos. Ainda estou trabalhando e mostrando que as mulheres maduras também são bonitas", completou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Shirley ganhou fama internacional quando saiu de Lageado e logo depois virou modelo do primeiro perfume de Jean Paul Gaultier.

LINE UP DE HOJE

Do Estilista: 12h

Neon: 14h30

João Pimenta: 16h

Paola Robba: 17h

Amapô: 18h

Mario Queiroz: 19h

Colcci: 21h

Adriana Degreas

A top model Shyley Mallmann, de 33 anos, deixou os dois filhos pequenos em Nova York para desfilar a coleção de moda praia, feita para mulheres sofisticadas e urbanas: peças inspiradas nas musas das estilosas festas dos anos 1970 que aconteciam em volta da piscina e marcaram época