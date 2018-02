4º dia de Fashion Rio tem peças com fenda e decote

RIO - Depois de Lea T., foi a vez de Deborah Secco agitar o Fashion Rio. Ela desfilou pela TNG, a última grife a se apresentar ontem. Antes, a Maria Bonita Extra havia mostrado vestidos formados a partir de quadrados e retângulos, que, sobrepostos, dão volumes e feminilidade.

Os outros desfiles também mostraram que a estação de fim de ano será de ousadias, com muitos decotes, fendas e transparências. A Filhas de Gaia abriu os desfiles com vestidos de cair o queixo: não bastassem as costas nuas e os decotes abissais, recortes revelavam também pernas, barriga e até parte do bumbum. Para seguir essa moda, a mulher precisa ter Índice de Massa Corporal de modelo. Não por acaso a grife é queridinha de magérrimas como Fernanda Lima e Marcelle Bittar.

A Coca-Cola Clothing, que desfilou na sequência, mostrou blusas estampadas com leve transparência e lenço amarrado como frente-única. Os modelos andaram em uma passarela de ripas de madeira sobre espelho d"água, tendo ao fundo a linha do horizonte e o mar.

Nesta temporada, grifes como Mara Mac, Sann Marcuccy, Coven, Espaço Fashion e Oestúdio também incluíram peças com grandes decotes.

