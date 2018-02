4 detidos em festa rave na casa de Vagner Love Polícia encerrou na madrugada de ontem festa rave na casa do jogador Vagner Love, onde mora sua ex-mulher, Marta Love, na zona oeste do Rio. Cerca de 800 pessoas, a maioria jovens, estavam no local. Dois adultos foram presos, acusados de dar álcool a menores, e dois adolescentes apreendidos. A casa de Vagner Love, que está fora do Brasil jogando na Rússia e se separou de Marta em abril, fica ao lado de uma casa de idosos. Em nota, o jogador disse que, se tivesse sido informado sobre a festa, não a teria autorizado.