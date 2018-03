4 de setembro de 1910 (Washington) Telegrapham de Omaka dizendo que no discurso que pronunciou aqui, hontem, disse o sr. Theodore Roosevelt que, renunciando ao plano de fortificar o canal do Panamá, o governo mostraria desejo de abandonar a doutrina de Monroe e daria um profundo golpe no prestigio dos Estados Unidos no Pacifico e trairia os destinos da Republica.