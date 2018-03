4 cidades em alerta com abertura de represa A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) aumentou às 7 h de ontem a vazão da Represa Jaguari, no Sistema Cantareira, o que pode alagar as cidades de Jaguariúna, Pedreira, Amparo e Bragança Paulista. Segundo a Sabesp, o efeito só seria sentido em Jaguariúna por volta das 3h de hoje. A prefeitura da cidade removeu ontem 34 pessoas para pousadas e reservou um ginásio para armazenar móveis dos desalojados.