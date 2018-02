4 cadeias terão bloqueadores de celular

"Vamos adquirir dois tipos de equipamento: um que faz o bloqueio total e outro que permite escuta, desde que autorizada pela Justiça", afirmou Alckmin. A solução de interferência (jamming) causa ruído para interferir no sinal de celular, bloqueando os aparelhos. Já a tecnologia de Simulação de Estação Rádio Base utiliza uma antena instalada no próprio presídio para atrair e neutralizar ligações.

O governo já escolheu quatro penitenciárias para fazer os testes. Uma delas conta com a tecnologia implementada e as outras três estão em fase da escolha dos equipamentos, que serão adotados até janeiro. "Ainda no primeiro trimestre teremos o processo de compra dos aparelhos", afirmou, em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária. "Mas a adoção das tecnologias deve ser compatível com a especificidade dos presídios e sua localização." / COLABOROU B.P.M.