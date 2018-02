37 são presos após operação da Polícia Civil no Alto Tietê

MOGI DAS CRUZES - Uma operação da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes prendeu 37 pessoas na região do Alto Tietê, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 27. Do total, 18 pessoas foram presas em flagrante por tráfico no momento em que comercializavam drogas, informa a Polícia Civil. Cinco adolescentes também foram apreendidos.

Ainda segundo a Polícia Civil, os presos que não foram pegos em flagrante eram procurados pela Justiça por diversos crimes, entre eles, roubos, furtos e homicídios. A operação contou com 88 policiais e 33 viaturas de delegacias vinculadas à Seccional de Mogi das Cruzes.

Uma refinaria de drogas também foi desmontada em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Os policiais encontraram 2.102 pinos de droga.

“Com essas pessoas presas, além de influir na sensação de segurança da população, que quer ver a Polícia nas ruas, certamente vai trazer reflexos na diminuição da incidência criminal”, afirmou o delegado Marcos Batalha, titular da Seccional. Em 2014, mais de mil pessoas foram presas pela Polícia Civil na região do Alto Tietê.