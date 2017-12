37 menores fogem da Fundação Casa de Santos após rebelião

Atualizada às 20h28

SANTOS - Depois de uma rebelião na noite deste domingo, 11, 37 menores da Fundação Casa de Santos, no litoral paulista, fugiram da unidade, que fica localizada na área continental do município, nas proximidades da Rodovia Rio-Santos. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, nove menores foram recapturados nesta segunda-feira, 12.