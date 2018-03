341 foliões já foram detidos por fazer xixi na rua no Rio Até ontem, fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública haviam detido 341 "mijões" durante os desfiles pré-carnavalescos dos blocos de rua no Rio, segundo balanço divulgado pela prefeitura. Do total, cinco eram mulheres e um, estrangeiro. A fiscalização teve início no dia 12. Todos os detidos são levados para delegacias e investigados sob suspeita de ato obsceno.