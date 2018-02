31 vias terão novo asfalto até abril A Prefeitura de São Paulo vai recapear 31 vias até o fim de abril. As Avenidas Presidente Juscelino Kubitschek e do Estado e a Rua Oscar Freire estão incluídas no projeto de troca de 45,6 quilômetros de asfalto. As obras vão custar R$ 40 milhões. O foco é pavimentar as grandes avenidas neste ano. /A.R.