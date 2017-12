31 suspeitos foram presos neste ano,afirma polícia Desde o começo do ano, o Deic prendeu 31 pessoas acusadas de envolvimento em arrastões na cidade. Segundo os policiais, os detidos foram reconhecidos pelas vítimas em 18 casos. Em maio, a Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) divulgou um estudo que indica o perfil do criminoso nessa modalidade de crime. De acordo com a análise, Pinheiros, na zona oeste, é o bairro preferido das quadrilhas. Em segundo lugar, destaca-se a região da Vila Mariana, na zona sul, que inclui a Chácara Klabin. Em terceiro está o Morumbi, na mesma região.