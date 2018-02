31 de julho de 1911 Os srs. dr. Pedro de Toledo, ministro da agricultura, e correligionários visitaram hontem o Instituto Serumtherapico do Butantan. Os visitantes foram acompanhados pelos srs. drs. Emilio Ribas, director do Serviço Sanitario e Victor Godinho, medico do Hospital do Isolamento. Os representantes do governo foram recebidos pelo dr. Vital Brasil.