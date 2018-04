308 páginas de história paulistana O desenho a carvão do Monumento a Carlos Gomes (acima), erguido na Praça Ramos de Azevedo, ao lado do Teatro Municipal, é uma das preciosidades contidas no recém-lançado livro Arquivo Histórico de São Paulo: História Pública da Cidade (308 pág., Imprensa Oficial, R$ 100).