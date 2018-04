30 presos e poucas peças recuperadas

Dos 17 roubos a joalherias ocorridos desde o ano passado - o último na segunda-feira, no MorumbiShopping -, nove foram esclarecidos. E 30 pessoas acabaram presas. Entre elas estão os seis envolvidos no roubo da Tiffany do Shopping Cidade Jardim.

Desde que assumiu, o secretário Antônio Ferreira Pinto já mudou três vezes o titular da delegacia encarregada de investigar esse tipo de roubo. Quer agora aumentar o número de investigadores no setor. "Eu só vejo prisão de autores, mas não vejo recuperação de nenhum anel", cobrou ontem o secretário.