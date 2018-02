30 de abril de 1911 No districto da Consolação, foi hontem preso um menor, que declarou chamar-se João Candelaro e que não sabia explicar a procedencia de tres libras esterlinas encontradas em seu poder. A prisão do menor fora effectuada na occasião em que o mesmo subtraia diversos chinellos do mostrador de uma casa da rua de S. João. O menor se evadira há mezes do Instituto Disciplinar.