30 cantinas ganham em SP selo de 'as legítimas'

Para ser italiano de verdade não basta servir macarrão - é preciso usar ingredientes originais, traduzir os cardápios, decorar no estilo certo e até contratar garçons que falem o idioma fluentemente. Esses foram os critérios para condecorar 30 restaurantes de São Paulo como legítimos representantes da tradição italiana no Brasil com o selo Ospitalità Italiana, conferido pela União das Câmaras de Comércio Italianas em jantar previsto para ontem no Terraço Itália.

"Analisamos dez critérios para saber se o restaurante poderia ser classificado ou não", diz a diretora de Marketing da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio de São Paulo, Érica Bernardini. Em todo o Estado, 75 estabelecimentos participaram do processo, mas só 30 passaram por todas as etapas para a aprovação - que inclui até análise de fotos e entrevistas com um comitê de chefs e enólogos na Itália. A capital tem 29 vencedores e Valinhos, um.

A lista completa dos restaurantes condecorados está ao lado, mas não se assuste ao notar a ausência de nomes importantes da gastronomia paulistana, como Fasano ou Tre Bicchieri. "A intenção do selo não é avaliar a gastronomia dos restaurantes, mas a hospitalidade e a tradição italianas", explica Érica. Todos os que ganharam o selo serão reavaliados anualmente e qualquer outro restaurante no Estado que atenda aos requisitos pode também requerer o selo.

Comemoração. O selo nasceu em 1997 para classificar os restaurantes na própria Itália que seguiam fielmente as tradições do país. Desde 2010, passou a ser distribuído em todo o mundo: foram condecorados 440 restaurantes em 45 países. São Paulo, com 29, foi a cidade que mais emplacou casas. E os donos de restaurantes comemoram.

"Os clientes valorizam", diz Juscelino Pereira, sócio-proprietário do Piselli. "É mais um carimbo, mais uma chancela em nossa luta para oferecer qualidade. A clientela percebe."

Para Pereira, a matéria-prima é o ponto alto de seu restaurante. "Usamos o máximo de produtos importados. Azeite italiano, parmesão italiano... E as receitas de nosso cardápio são seguidas à risca. Isso emociona o italiano que vem aqui porque ele percebe que sua cultura está bem representada."

Para garantir as características italianas do Due Cuochi Cucina, mais que boa vontade, muitos voos. "Costumamos fazer viagens periódicas à Itália para pesquisa de produtos, sabores e visita a restaurantes em diversas regiões", conta Ida Maria Frank, uma das proprietárias.

Inaugurado há menos de dois anos, o Così espera aumentar ainda mais o número de clientes após o prêmio. "Fazemos comida com cara e gosto de comida", diz um dos sócios, Leonardo Recalde. "E nosso cardápio em italiano é italiano benfeito. Não aquela coisa que se coloca no Google Translator e joga para o italiano."

Giovanni Bruno, do Il Sogno Di Anarello, era só gratidão. "Preciso agradecer o povo paulistano, que recebeu tantos imigrantes e aprendeu a gostar de vários tipos de comida. Não só dos italianos, mas de todas as nações. O mundo gastronômico está em São Paulo."

Proprietário do Dona Carmela, Michel Kerlakian Martin espera ver no caixa o resultado do prêmio. "Certamente teremos clientes novos, Sei que muitos veem resultados como este e depois querem vir conhecer a casa. Isso é muito legal."

OS DEZ MANDAMENTOS

Identidade

Deve ter ao menos um funcionário fluente em italiano.

Distinção

Ao menos um elemento de decoração deve remeter à Itália.

Menu

Em italiano. Não valem traduções literais, como "pollo a ucellino" (frango a passarinho).

Chef

Deve ter certificado em culinária italiana ou experiência em restaurantes típicos.

Proposta gastronômica

50% dos pratos devem ser tradicionalmente italianos.

Receitas

Pelo menos cinco receitas devem seguir a tradição italiana.

Vinhos

Ao menos 20% da carta deve ter origem comprovada na Itália.

Azeite extravirgem

Também tem de ser italiano.

Valorização da cultura

Tem de assinar termo de compromisso assegurando a origem italiana dos produtos que usa.

Ingredientes

São fotografados e enviados para a Itália, onde um comitê de críticos e enólogos avalia se estão de acordo com a tradição.

OS CERTIFICADOS

Cantina C...Que Sabe

Circolo Italiano San Paolo

Così

Dona Carmela

Due Cuochi Cucina

Empório Ravioli

Friccò Ristorante

Il Fornaio d''Italia

Il Sogno di Anarello

La Pergoletta

La Piadina Cucina Italiana

La Risotteria Alessandro Segato

La Tambouille

Magari Restaurante

Olea Muzzarella Bar

Osteria del Pettirosso

Pasquale Cantina

Pecorino

Picchi Restaurante

Restaurante Piselli

Ristorante Laura e Francesco (Valinhos - SP)

Ristorante Taormina

Rosmarino Restaurante

Spadaccino

Tatini Restaurante

Terraço Itália Restaurante

Tomatto

Vicolo Nostro

Vinheria Percussi

Zena Caffé

Veja o endereço dos restaurantes condecorados:

1. La Risotteria

R. Pe. João Manuel, 1.156 - Cerqueira César . Telefone: 3068-8605

2. Osteria del Pettirosso

Al. Lorena, 2.155 - Jardim Paulista . Telefone: 3062-5338

3. Restaurante Piselli

R. Pe. João Manuel, 1.253 - Cerqueira César . Telefone: 3081-6043.

4. Ristorante Taormina

Al. Itu, 251 - Jardim Paulista . Telefone: 3253-6276

5. Il Fornaio d'Italia

R. Manuel Guedes, 160 - Jardim Europa . Telefone: 3079-2473.

6. Così

R. Br. de Tatuí, 302 - Vila Buarque . Telefone: 3826-5088.

7. Spadaccino

R. Mourato Coelho, 1.267 - Pinheiros . Telefone: 3032-8605

8. Vicolo Nostro

R. Jataituba, 29 - Vila Gertrudes . Telefone: 5561-5287

9. Tomatto

R. Mal. Deodoro, 497 - Santo Amaro . Telefone: 5521-8387.

10. Tatini Restaurante

R. Batataes, 558 - Jardim Paulista Telefone: 3885-7601

11. La Pergoletta

R. Itapura, 1.478 - Vila Gomes Cardim . Telefone: 2092-3330

12. Cantina C...Que Sabe

R. Rui Barbosa, 192 - Bela Vista . Telefone 3289-2574

13. La Tambouille

Av. Nove de Julho, 5.925 - Jardim Paulista . Telefone: 3079-6276

14. Magari Restaurante

R. Amauri, 234 - Jardim Europa . Telefone: 3073-0234

15. Dona Carmela

R. Dr. César, 944 - Santana . Telefone: 2283-2458.

16. Emporio Ravioli

R. Fidêncio Ramos, 18 - Vila Olímpia . Telefone: 3846-2908.

17. Terraço Itália Restaurante

Av. Ipiranga, 344, 41º e 42º andares - República - Telefone: 2189-2929

18. Zena Caffé

R. Peixoto Gomide, 1.901 - Jardim Paulista - Telefone: 3081-2158

19. Friccò Ristorante

R. Cubatão, 837 - Vila Mariana Telefone: 5084-0480.

20. Ristorante Laura e Francesco

R. Martinho Leardine, 326 - Jardim Paiquere - Valinhos (SP). Telefone: (19) 3849-6714

21. Vinheria Percussi

R. Cônego Eugênio Leite, 523 - Pinheiros Telefone: 3088-4920

22. Circolo Italiano San Paolo

Av. Ipiranga, 344, 1º andar - República - Telefone: 2189-2900

23. Pasquale Cantina

R. Amália de Noronha, 167 - Pinheiros - Telefone: 3081-0333

24. Rosmarino Restaurante

R. Henrique Monteiro, 44 - Pinheiros - Telefone: 3819-3897

25. Picchi Restaurante

R. Jerônimo da Veiga, 36 - Jardim Europa - Telefone: 3078-9119

26. La Piadina Cucina Italiana

R. Profº Atílio Innocenti, 911 - Vila Nova Conceição - Telefone: 3926-5427

27. Olea Muzzarella Bar

R. Joaquim Antunes, 198 - Pinheiros, Telefone: 3062-1535

28. Pecorino

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1706 | Jardim Paulista - Telefone: 2339-2887

29. Il Sogno di Anarello

R. Il Sogno di Anarello, 58 - Vila Mariana - Sul. Telefone: 5575-4266.

30. Due Cuochi Cucina

R. Manoel Guedes, 93 - Itaim Bibi - Oeste. Telefone: 3078-8092