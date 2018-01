30 abrigados por pastor morreram

O primeiro corpo retirado foi de uma mulher. Ela foi identificada pelos moradores como Dona Zizi. Ninguém soube informar o nome completo da vítima.

O filho do pastor, Heberton Sejanoque, de 18 anos, acompanhou os trabalhos de busca. Além do pai, ele perdeu a mãe, dois irmãos e dois primos. "Algumas casas desabaram no alto do morro e cerca de cinco famílias ficaram abrigadas na casa do meu pai e na igreja. Eu estive aqui para ajudar e desci uma hora antes do deslizamento", disse Heberton, que é casado e não mora no local.

Perdas. Na parte baixa do morro, Tiffany Paula Guedes Silva, de 19 anos, também vivia seu drama. Ela não se conformava com a morte do irmão Kennedy e de toda a família de seu namorado, Jadeílson. A casa dela ainda é uma das poucas intactas na favela. No entanto, o acesso está proibido por conta do risco de desabamento.

"Minha família está distribuída pela casa de parentes. Eu estou na casa do noivo da minha irmã. Não temos mais nada. Meu irmão morreu quando voltava para casa e enquanto o resto da família escapava, fugindo da avalanche", afirmou. / P.D.