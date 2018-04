3 terminais não saíram do papel Com obras iniciadas em abril de 2004, três estações de ônibus projetadas pela Prefeitura ao longo dos 8,5 km do Expresso Tiradentes (antigo Fura-Fila) seguem inacabadas e sem previsão de entrar em funcionamento. Dos nove terminais que funcionariam no trecho de 8 km inaugurado em 2007 entre o Mercado Municipal, na região central, e o Sacomã, na zona sul, três ainda continuam no papel: os Terminais Cipriano Barata, Luís Gama e Ipiranga.