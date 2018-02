3 são presos por tentar jogar celular em prisão Dois adultos e um adolescente foram presos anteontem quando se preparavam para arremessar dez celulares para dentro da Penitenciária 1 de Avaré, no interior paulista. Um PM percebeu a movimentação e o trio foi preso em flagrante. No carro dos suspeitos, policiais acharam três pacotes com celulares, carregadores e baterias. Foi o segundo caso em menos de uma semana.