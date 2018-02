3 pessoas são mortas em Taboão da Serra Ladrão oferece dinheiro roubado a moradores PM encontra armas e R$ 104 mil enterrados Fogo destrói 3 andares de prédio na Rio Branco

Depois de usar uma faca para roubar na tarde de sábado uma banca de jornais em Presidente Prudente, no extremo oeste paulista, um ladrão tentou subornar os moradores que o dominaram. Perseguido por várias pessoas em uma avenida movimentada, Agnaldo dos Santos, de 34 anos, ofereceu os R$ 234 que havia roubado da banca em troca de ser libertado. A oferta foi recusada e ele foi preso pela Polícia Militar. Arrependido, Santos disse que só praticou o assalto porque está desempregado. Acabou levado ao Centro de Detenção Provisória de Caiuá.

R$ 104 mil foram achados enterrados ontem em Capão Bonito, no interior. Além do dinheiro, a Polícia Militar achou duas armas, um fuzil e uma pistola de uso exclusivo do Exército. O dinheiro e as armas estavam em um matagal às margens da Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127). Segundo a PM, a localização foi feita após a prisão de três adultos e um adolescente em um carro suspeito no centro de Capão Bonito. Policiais apreenderam sacos e lanternas, além de um celular que dava as coordenadas sobre a localização do dinheiro e das armas. Os R$ 104 mil foram roubados na quinta-feira de um caixa eletrônico em Ribeira.

Um incêndio destruiu ontem três andares do edifício n.º 99 da Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Segundo bombeiros, o prédio estava vazio e não houve vítimas. O fogo teria começado no 15.º andar do Edifício Swissair e se espalhou para o 14.º e o 16.º. No local, funciona um escritório de advocacia. Aparelhos de ar-condicionado, pedaços da fachada e entulho ficaram espalhados pela via. O prédio - cuja estrutura antifogo era inadequada - ficará interditado até inspeção da prefeitura.