3 PERGUNTAS PARA...Rogério Belda, diretor da ANTP

O custo de operação de cada cidade é específico. Depende das condições, do sistema viário, se tem ou não declive, se a frota é antiga ou mais nova.

2. Esse valor de R$ 3,30 não é alto para a Região Metropolitana?

Depende do tamanho do subsídio e das gratuidades que ele cobre. As cidades vizinhas não podem mais nos acompanhar porque a capital aumentou o subsídio. Além disso, o território dessas cidades é muito grande.

3. O congestionamento da capital impacta no preço do bilhete?

Muito. Se um corredor de ônibus diminui o custo operacional, o trânsito aumenta os gastos. O "para e anda" prejudica o desempenho e a velocidade do veículo e aumenta os custos.