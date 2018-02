3 PERGUNTAS PARA...Orlando de Almeida,ex-secretário de Controle Urbano

Lei é o que não falta. O maior problema é que os administradores, que tanto se preocupam com a questão do trânsito, da educação e da saúde, também devem se preocupar com a fiscalização dos locais de reunião. Quem sabe a gente possa tirar algum proveito dessa tragédia para que haja uma mudança de postura por parte das prefeituras.

2. Como está a cidade de São Paulo em relação a isso? Acredito que São Paulo deve servir como exemplo para o Brasil inteiro. Não temos incidentes assim na cidade há mais de uma década - e olha a quantidade enorme de eventos, de shows e de boates que a cidade tem.

3. Mas a fiscalização sempre é bem aceita pela população? Os fiscais normalmente são criticados quando impedem a realização de um evento quando o local não tem condições ou licença. Mas é melhor que as pessoas fiquem chateadas a correr o risco de permitir uma tragédia.