3 PERGUNTAS PARA...Marisa Okamoto, mãe de um dos universitários detidos pela PM 1. Como a senhora soube que seu filho era um dos detidos pela PM? Soube da confusão pela internet mas, no início, não imaginava que meu filho estava envolvido. Ficamos preocupados porque ele não apareceu para o jantar nem atendia o celular. Só nos ligou quando estava na delegacia. Estamos assustados com tudo isso e com medo das possíveis consequências.