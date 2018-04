3 PERGUNTAS PARA...Luís Fernando Vidal, juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública

2.A ação pode dar resultado? Quem usa droga não vai deixar de usar porque o vizinho reclamou ou porque a viatura o está incomodando. O problema é a falta de política contra o uso abusivo de drogas. A ação na cracolândia não foi de saúde pública, mas de incentivo ao mercado imobiliário.

3.A PM recebe 86 telefonemas por dia sobre a presença de viciados em outros bairros... Acho que podemos ter uma dupla leitura desse fato. Primeiro, é a constatação da consequência que teve a operação do poder público, que foi o espraiamento dessa população de rua. Em segundo lugar, podemos perceber a intolerância dos moradores com quem é diferente, com o maltrapilho, além de uma indignação com a atitude do governo. Algo como "não conseguiu resolver o problema lá e o trouxe para cá".