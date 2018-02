3 PERGUNTAS PARA...Karina Zaia Salmen Silva,advogada 1. O que é seguro de vida? É um contrato onde o segurador é obrigado a indenizar o segurado com determinado valor, em caso de invalidez permanente ou morte. Portanto, o risco envolve a vida do segurado ou a sua integridade física. O valor do prêmio é calculado de acordo com o risco contratado. Ou seja, quanto maior o risco transferido à seguradora, maior será o valor do prêmio pago pelo segurado.