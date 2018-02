3 perguntas para...José Gomes, 61 anos, líder dos moradores do Córrego Zavuvus 1. Todas as famílias que vivem em área de risco muito alto já foram retiradas da região do córrego? Não. Cerca de 120 pessoas foram retiradas de suas casas até agora. E nem todas elas estavam morando em casas que apresentavam risco. Há outras casas, com paredes rachadas inclusive, que continuam de pé, com pessoas dentro. Algumas ficam bem perto do córrego. Essa retirada está acontecendo sem nenhum planejamento.