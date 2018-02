3 PERGUNTAS PARA...Jaime Waisman, professor da Poli-USP especialista em transportes

Quem vai pagar o estádio do Corinthians, as compensações, as medidas para reduzir o impacto no trânsito e tudo o mais somos nós, os contribuintes deste País, que não protestamos contra nada. E o outro time lá, que não tem tantos amigos, vai ter de arcar com os custos, como todos os demais fazem. É simples assim. Para os amigos, tudo; para os demais, a lei. Isso é um absurdo.

2. O desenvolvimento da zona leste não poderia explicar a remodelação da rede viária?

Se a região tem de se desenvolver, a Prefeitura já deveria ter feito investimentos. Se vai fazer investimentos por causa do estádio, o estádio tem de arcar com os custos. Você está dando tratamentos diferentes a situações iguais. Na hora em que se começa a abrir exceções, complica.

3. Ou seja, as melhorias viárias devem ser feitas pelo próprio empreendedor da obra.

É claro. Quem está demandando essas coisas é o empreendimento. Então, obviamente, o construtor (do estádio) deve arcar com os custos. É um estádio que vai atrair um volume grande de pessoas depois da Copa. Tem de prever estacionamento para carros.