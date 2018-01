3 PERGUNTAS PARA...Antonio Setin, dono de construtora com negócios no centro 1.Há demanda para tanta oferta? Cada vez mais. Hoje, morar no centro é moderno, pega bem. Os empreendimentos são bem-sucedidos, vendem em cerca de 30 dias. Quem compra busca qualidade de vida, aceita a diversidade da região e se adapta a apartamentos compactos. Os condomínios novos oferecem de tudo, até garagem.