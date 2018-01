3 PERGUNTAS PARA...Antônia Ferreira dos Santos, mãe do ciclista

Ele fazia tudo de bicicleta, ia para todos os lugares. Estava indo trabalhar na hora em que foi atropelado. Ele escolhia a bicicleta porque gostava e também para economizar porque está juntando dinheiro para fazer um curso técnico Ele vai terminar o terceiro colegial agora no meio do ano e quer fazer um curso de técnico de segurança. Mas agora, depois do acidente, não sabemos como vai estar a cabeça dele, se ele vai querer fazer realmente o curso.

2.E no tempo livre, o que ele gostava de fazer?

Ele gostava de jogar bola e estava estudando. Até onde eu sei, não tem namorada. O padrasto dele chegou a levá-lo para uma prova para goleiro, participou seis meses de um processo de seleção, mas acabou eliminado.

3.Vocês planejam tomar alguma ação legal?

No momento vou encontrar um advogado que entrou em contato conosco (Ademar Gomes), mas ainda não sei o que fazer.