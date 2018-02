3 perguntas para...Anna Claudia de Salles, presidente do Conseg Perdizes 1. Que fatores tornam o trânsito de Perdizes inseguro? Do lado oeste da Sumaré, as ruas têm duas mãos. Esse é um problema latente e de iminente perigo, porque as pessoas, principalmente à noite, pelos declives das ruas, não conseguem ter uma precisão de que há carros descendo ou subindo. É preciso tomar cuidado extremo para não haver batidas.