3 PERGUNTAS PARA...Alexsandra da Silva, balconista de 36 anos, mãe da menina 1.A senhora sabe por que sua filha está detida nos Estados Unidos? Não sei. E não tem quem me informe. Nem minha tia, que está na mesma cidade, consegue descobrir. Minha filha não foi lá roubar, não foi trabalhar nem foi morar lá. Por que está presa então? Ninguém sabe me dizer. No começo, fiquei com medo de que tivessem plantado alguma coisa na bagagem dela. Drogas, não sei. Mas acho que não foi isso.