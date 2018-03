3 perguntas para Regina Monteiro, idealizadora da lei, trabalhou na gestão Kassab

O que eu notei é que está bem relaxada a questão de as lojas colocarem ofertas e faixas na rua. Começaram colocando as coisas timidamente. Depois, avançaram com a chegada da Páscoa. Agora, com o Dia das Mães, botaram para quebrar.

2 A senhora acha que a Cidade Limpa já está consolidada? Pode ser que vários vereadores tentem individualmente mudá-la, tem vários projetos, mas a sociedade não vai deixar.

3 O que a senhora acha do projeto do vereador Orlando Silva de flexibilizar a lei para teatros e cinemas?

Se for aprovado, você pode ter certeza de que será a porta de entrada para acabar com a lei. Teatros e cinemas já estão contemplados. Mas, se você beneficia um pequeno setor, por isonomia todos vão querer. Se abre brecha, cai tudo.