3 perguntas para... Marcelo Manhães de Almeida, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB-SP 1. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o setor imobiliário é positivo? Sim. As ações de indenização não vão para frente. Agora, as regras estão claras e a incorporadora terá de pagar pelo atraso.