3 perguntas para

1.Quais as chances de as caixas-pretas serem retiradas com a cauda?

Grandes. Um avião desse porte tem cerca de oito caixas-pretas distribuídas pela aeronave, e duas delas ficam na cauda. É difícil que tenham se soltado com a queda, porque ficam muito bem parafusadas, é algo muito hermético.

2. O conteúdo não pode estar ilegível depois de tanto tempo?

O tempo não significa que as informações serão perdidas. É difícil até que a salinização, por causa da água do mar, tenha prejudicado o conteúdo.

3. O que as caixas-pretas podem revelar?

Dados fundamentais, principalmente sobre o funcionamento do motor. Também as conversas entre pilotos, copilotos e comissários, informações de velocidade, altitude e aceleração antes e durante o acidente.