3 perguntas para...

SUPERINTENDENTE DO DAEE

1.O pacote antienchente será concluído neste mandato?

Uma parte sim. Tem uma tendência de que, se a gente começar agora, termine em dois, três anos. Acredito que, ao longo do mandato, o governador ainda deve liberar mais recursos.

2.Por que as obras demoram?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Correções para erros de ocupação da cidade são demoradas. Requerem recursos de grande monta. O Piscinão do Jaboticabal (no limite com São Caetano e São Bernardo) vai custar R$ 80 milhões. Esse dinheiro aplicado na educação ou na saúde teria uso mais nobre do que em um equipamento que será usado em parte do ano.

3. Quanto vão custar os diques?

Daria para construir várias escolas. É importante não divulgar valores para não influenciar a licitação.