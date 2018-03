3 perguntas para...

1.Que truque vai apresentar na avenida?

É segredo. Só posso dizer que será uma materialização.

2. Como vai conseguir concentrar-se no meio do samba?

Ensaiamos com muito rigor para que nada saia fora do planejado. Já contamos com atrasos e adiantamentos. Tudo no ritmo do desfile.

3. Em 1987, nas Olimpíadas de Magia do Japão, você teve seus instrumentos destruídos por um incêndio. Conseguiu recuperar tudo e ganhou o Special Prize. Pode aplicar o truque na Cidade do Samba, do Rio?

O incêndio no Japão foi menor, em um número em que eu ateava fogo à minha mão. A bola que eu usava no truque caiu em chamas na cesta de apetrechos. Não consegui apagá-la a tempo.