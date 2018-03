3 perguntas para George Hermann Tormin, secretário adjunto de Finanças 1.A proposta visa a aumentar a arrecadação? Não, nossa intenção é apenas coibir a guerra fiscal praticada contra São Paulo. Ao tirarem vantagem de uma alíquota inferior à taxa constitucional, as empresas que prestam serviços na capital, mas têm sede em outras cidades, concorrem de maneira desleal com as demais.