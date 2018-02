3 mortos e 1 refém em dois shoppings do Rio Dois crimes assustaram os frequentadores de dois shoppings no Rio, na noite de terça-feira. Na zona oeste, três homens foram executados e um taxista ficou levemente ferido na saída do Bangu Shopping. A polícia investiga se o caso está ligado a um conflito entre milicianos ou ao tráfico. No São Conrado Fashion Mall, zona sul, um ladrão obrigou a advogada Gabriela Pacielo de Oliveira Bock, de 37 anos, a comprar alianças de R$ 3 mil para a noiva dele. A polícia foi acionada e o ladrão e um comparsa acabaram presos.