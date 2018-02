3 morrem após trem atingir carro em trilho

Morreram no local Naiara Inácio, 21 anos, e Mariele Freitas Borges, de 22. Elvia Rosane Roldão Martins Thiago, de 22, faleceu a caminho do hospital e o motorista do veículo, Jailson Fernando Gregória, de 29, está gravemente ferido. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle do carro e captou o veículo em cima dos trilhos. O trem da ALL passava no momento e, segundo a empresa, o maquinista não teve tempo para frear.