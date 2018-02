3 morrem após acidente entre caminhão e carro na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma colisão entre um caminhão e um carro deixou três pessoas mortas na Estrada Santa Inês, na região do Jardim Pedra Branca, zona norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 1º. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 10h34. Doze viaturas foram encaminhadas para o resgate das vítimas, que ficaram presas nas ferragens. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado. Não há sobreviventes.

Tanto o carro quanto o caminhão capotaram, e um poste de energia elétrica foi derrubado. Uma equipe da AES Eletropaulo está no local para reparos.

A via está completamente bloqueada nos dois sentidos e, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito é lento na região, que fica próxima à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guaraú.