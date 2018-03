3 mil sem-teto fecham ruas do centro de SP Ruas do centro de São Paulo foram fechadas na manhã de ontem durante manifestação de mais de 3 mil sem-teto. Eles protestaram contra a política de habitação do governo federal e cobram a destinação de prédios públicos da região para moradia popular. O mesmo grupo ocupara na madrugada um prédio do INSS. Hoje, estão previstos novos atos em rodovias que chegam à Grande São Paulo.